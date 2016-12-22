В Крыму сняли введенный после стрельбы в колледже режим ЧС

Режим ЧС, введенный в Крыму после стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, снят. Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте правительства Крыма.

«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Режим ЧС был введен распоряжением Аксенова от 17 октября.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 17 октября открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, а также взорвал в здании ученого заведения бомбу. В результате погибли 20 человек, стрелок покончил с собой.

Пострадали более 70 человек, 50 были госпитализированы. Часть пострадавших доставили в медучреждения Москвы и Краснодарского края.

​Следственный комитет сначала возбудил дело по статье «терроризм», однако потом переквалифицировал уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Расследование произошедшего продолжается.