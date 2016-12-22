Власти Израиля арестовали губернатора Восточного Иерусалима

Израильские силовики арестовали губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта и командующего районом Иерусалима в палестинской Генеральной разведслужбе Джихада Факиха. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

Гейт был арестован в Бейт-Ханина, арабском квартале Иерусалима, Факиха арестовали в населенном пункте Катанна к югу от города Рамаллах. По словам адвоката Гейта Мохаммеда Махмуда, его подзащитный подозревается в «совершении преступления на Западном берегу реки Иордан», не уточнив, о чем именно идет речь.

Лидер Палестины Махмуд Аббас назначил Гейта губернатором Восточного Иерусалима в августе 2017 года. По словам источников газеты, Гейт и Факих были арестованы из-за того, что помогали палестинцам предотвращать продажу принадлежащих арабам недвижимости в Восточном Иерусалиме для израильских организаций.

В сентябре Аббас сообщал, что в Белом доме ему предлагали создать конфедерацию с Иорданией и отказаться от идеи независимого арабского государства. В ответ палестинский лидер подчеркнул, что пойдет на объединение с Иорданией только в том случае, если такое же решение примет Израиль.

Президент США Дональд Трамп, обсуждая эту идею с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, подчеркивал, что считает принцип создания двух государств лучшим решением регионального конфликта.