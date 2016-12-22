Король Иордании решил не продлевать аренду двух районов страны Израилем

Иордания не будет продлевать действие приложений к мирному договору с Израилем, согласно которому израильская сторона могла арендовать два приграничных района, передает агентство Petra со ссылкой на заявление короля Иордании Абдаллы II.
«Эль-Бакура и Эль-Гомар — территории Иордании и останутся иорданскими», — сказал король.По словам короля, решение запретить аренду районов Эль-Бакура и Эль-Гомар было принято исходя из интересов Иордании и ее жителей. Абдалла II добавил, что уже уведомил израильскую сторону о своем решении.
Данные районы были переданы Израилю в аренду на 25 лет в рамках мирного соглашения между странами, которое было подписано в 1994 году. Как отмечает издание Jordan Times, 25 октября срок аренды истекает, и правительство Иордании должно решить, продлевать ли его.