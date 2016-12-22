Трамп решил отправить 4 тыс. нацгвардейцев на охрану границы с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует разместить от двух до четырех тыс. бойцов Национальной гвардии на границе с Мексикой протяженностью 3200 км, пока там не будет построена стена. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, такая охрана необходима для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Нацгвардейцы будут помогать сотрудникам таможни и погранслужбы США. Накануне Трамп заявил, что на границе с Мексикой будут размещены военные, однако не уточнил, какой именно контингент будет переброшен в этот район. В ответ глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо потребовал от США объяснений.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето упрекнул Трампа за его намерение разместить Нацгвардию на границе, передает Reuters. «Если вы хотите достичь договоренностей с Мексикой, то мы готовы. Мы не допустим, чтобы негативная риторика определяла наши действия», — подчеркнул мексиканский лидер.

По информации американской погранслужбы, в 2017 года на границе задержали 310,5 тыс. нелегальных мигрантов, это наименьший показатель с 1971 года.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было создание стены на границе с Мексикой, представляющей из себя сеть укреплений. В конце марта Конгресс США принял бюджет на остаток финансового года, в котором на постройку стены выделено $1,6 млрд, хотя изначально в проекте бюджета на не запрашивалось $25 млрд.