«Вести» показали кадры с расстрелом в керченском колледже

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Вячеслав Росляков в футболке с надписью «Ненависть» проносит в колледж бомбу и оружие, после чего открывает огонь по окружающим

Фото: Вести. Крым

Телеканал «Вести. Крым» показал кадры с камер видеонаблюдения в керченском колледже, где учащийся Вячеслав Росляков совершил массовый расстрел. Фрагмент эфира опубликован на канале «Вестей» в YouTube.

В начале записи видно, как Росляков заходит в здание колледжа с сумкой, в который находя​тся оружие и бомба. На нем надета футболка с надписью «Ненависть». В учебное заведение он прошел через вход, где не было поста охраны. В колледже его встречает неизвестный молодой человек и провожает по коридору.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры!

Видео: Вести.Крым

Вслед за этим Росляков проходит в холл и направляется в буфет. В руке у него рюкзак — из буфета он выходит уже без него и идет прочь, на второй этаж. В этот момент раздается мощный взрыв, который выбивает двери и окна. Люди начинают бежать в панике.

На следующей части записи Росляков идет по коридорам колледжа уже с ружьем. Он ведет беспорядочную стрельбу по всем, кто попадается ему навстречу. Также Росляков пытается выбивать двери выстрелами, разбивает мониторы компьютеров, стреляет в огнетушитель.

Жертвами атаки стал 21 человек, включая самого Рослякова. Пострадавшие при взрыве и стрельбе до сих пор остаются в больницах. По последним данным, которые приводит ТАСС, всего было ранено и травмировано 73 человека, 47 из них госпитализированы. Среди них — 25 детей. Трое пострадавших остаются в крайней степени тяжести, десять — в тяжелом состоянии. У остальных пострадавших ранения средней тяжести.

18-летний Росляков имел разрешение на ношение оружие. Помповое ружье он приобрел в специализированном магазине.