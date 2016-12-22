В Бельгии не исключили отказа от поставки оружия в Саудовскую Аравию

Власти бельгийского региона Валлония, где расположена военно-промышленная компания Бельгии FN Herstal, не исключают приостановку экспорта вооружения в Саудовскую Аравию из-за смерти журналиста Washington Post Джамала Хашкаджи в здании саудовского консульства в Стамбуле. Об этом заявил глава регионального правительства Вилли Борсю, пишет газета Nieuws Blad.
По его словам, Валлония поддерживает позицию Европы о том, что необходимо провести «серьезное и тщательное» расследование обстоятельств гибели журналиста. Точную позицию в бельгийском регионе определят после консультации с рядом европейских стран, сказал Борсю. Он отметил, что если подтвердится, что Эр-Рияд причастен к смерти Хашкаджи, то будут приняты меры. «Это требует реакции, и мы не исключаем приостановление поставок оружия», — сказал Борсю.
В субботу, 20 октября, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине не видят оснований, чтобы экспортировать в Саудовскую Аравию оружие, пока идет расследование обстоятельств убийства журналиста.
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии заявила, что Хашкаджи умер. Он пропал 2 октября после того, как зашел в здание саудовского консульства, чтобы получить документы для свадьбы. По словам саудовского ведомства, в здании консульства в Стамбуле произошел конфликт. По делу о смерти журналиста были задержаны 18 саудовских граждан.
Президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление, заявил, что он верит Эр-Рияду. Он сказал, что гибель журналиста неприемлема. Американский лидер пояснил, что возможные санкции, которые могут быть введены против Саудовской Аравии, не коснутся оборонных заказов.