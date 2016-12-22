В МИД ФРГ назвали разрушительными слова Трампа о выходе США из ДРСМД

Госминистр МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что слова президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) являются разрушительными. Об этом он написал в Twitter.
«Разрушительное решение президента Трампа о выходе из ДРСМД. Мы продолжим работу по ядерному разоружению», — прокомментировал он слова президента США. Аннен добавил, что Россия должна выполнять свои обязательства по договору, и подчеркнул, что Европе необходимо не допустить «новую модернизацию ракет средней дальности».
Глава МИД Германии Хайко Мааса заявил, что слова Трампа о выходе из ДРСМД вызывают сожаление. Он отметил, что Берлин неоднократно призывал Москву не нарушать условий договора и призвал Вашингтон рассмотреть возможные последствия выхода США из ДРСМД.
Ранее Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Невада заявил, что намерен выйти из ДРСМД. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — сказал он. В начале октября глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Москву в нарушении данного договора. По его словам, в России разрабатывают ракетные системы, с помощью которых можно нанести ядерный удар по странам Европы.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ на слова Трампа заявил, что если США продолжат в одностороннем порядке выходить из соглашений, то Москве «ничего не останется, кроме как предпринять ответные меры, в том числе военно-технического характера. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал угрозу Трампа о выходе из ДРСМД «продолжающимся шантажом».
«В ядерном конфликте, который после одностороннего разрешения США Договора о ракетах средней и меньшей дальности станет значительно ближе, сохраниться удастся мало кому», — добавил сенатор.