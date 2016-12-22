В Совфеде назвали слова Трампа о выходе США из ДРСМД шантажом

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал заявление президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности» (ДРСМД) «продолжающимся шантажом». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, США как ядерная держава «уничтожает» этот договор в одностороннем порядке. Косачев отметил, что последствия таких действий будут иметь катастрофический характер.
Сенатор пояснил, что после этого Вашингтон сможет размещать ракеты наземного базирования дальностью до 5, 5 тыс. км в непосредственной близости от России. Кроме того, прекращение действия договора о ДРСМД «уничтожит любые перспективы» продления соглашения о стратегических наступательных вооружениях, действие которого заканчивается в 2021 году. «А там и до разрушения системы договоренностей о нераспространении ядерного оружия рукой подать», — сказал Косачев. Он пояснил, что человечество находится под угрозой «полного хаоса» в сфере ядерного вооружения.
Косачев отметил, что ст. 15 ДРСМД разрешает сторонам выйти в одностороннем порядке из договора, но с обоснованием своего решения в течение шести месяцев. Глава комитета Совфеда сказал, что пока официальные шаги по выходу из договора предприняты не были. «Вне всякого сомнения, американцы ищут любые возможности для разрушения выработанной в годы холодной войны системы договоренностей по балансу ядерных сил в мире», — сказал Косачев. Он заметил, что Вашингтону баланс сил не нужен и он хочет получить одностороннее военное превосходство в ядерной сфере и вооружении, чтобы «навязывать миру свою волю и свои интересы».
«В ядерном конфликте, который после одностороннего разрешения США Договора о ракетах средней и меньшей дальности станет значительно ближе, сохраниться удастся мало кому», — напомнил Косачев.
Во воскресенье, 21 октября, Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Неваде сказал, что хочет выйти из ДРСМД. «Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения», — сказал он. Россия и США периодически обвиняют друг друга в нарушении данного соглашения.
В ответ на слова Трампа в МИД России заявили, что Москва готова ответить на угрозу Трампа о выходе из соглашения. Заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков пояснил, что Россия будет отвечать, если Вашингтон продолжит в одностороннем порядке выходить из соглашений и договоренностей. Он добавил, что меры против США могут быть приняты «военно-технического характера».