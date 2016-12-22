Погибшим при тушении пожара на заводе в Северной Осетии оказался пожарный

Во время тушения пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе погиб один пожарный, заявил заместитель начальника управления МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский. Об этом сообщает ТАСС.
Еще два пострадавших при пожаре человека также являются пожарными.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 октября на заводе «Электроцинк» во Владикавказе произошел крупный пожар: огонь распространился на площади около 500 кв м.
«Электроцинк» является крупнейшим промышленным предприятием Северной Осетии. На нем работают около 1800 человек. Завод входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК). Это ключевой российский и девятый в мире производитель меди. В холдинг входят месторождения и предприятия черной и цветной металлургии и машиностроения в России, Литве и Чехии.