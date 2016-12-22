Погибшим при тушении пожара на заводе в Северной Осетии оказался пожарный

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Минобороны назвало цену Т-34 и Ил-4 во время Великой Отечественной войны

На крупнейшем заводе в Северной Осетии произошел пожар

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