Владикавказцам посоветовали не выходить из дома из-за пожара на заводе

Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии порекомендовало жителям районов Владикавказа, которые находятся около места тушения пожара на заводе «Электроцинк», не выходить на открытый воздух. Слова ведомства передает агентство «Интерфакс».
Как отмечается в сообщении, рекомендации касаются жителей Иристонского и Промышленного муниципальных районов. В Роспотребнадзоре им посоветовали не открывать окна и не выходить на улицу «с учетом направления ветра». Данная рекомендация будет действовать, пока не будут взяты пробы воздуха, пояснили в ведомстве.
Как отмечается на сайте управления МЧС по Северной Осетии, предельно допустимых концентраций опасных веществ в связи с пожаром на заводе не зафиксировано.
Угрозы взрыва на заводе «Электроцинк» во Владикавказе нет. Об этом сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии, передает «РИА Новости». Ранее об угрозе взрыва предупреждали в региональном управлении МЧС. В ведомстве утверждали, что на заводе выделяется водород и деформировалась стена в одном из его цехов.
Заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев рассказал ТАСС, что пожар не предоставляет угрозы для жизни населения Владикавказа. Он отметил, что утечки опасных веществ также не было и эвакуация не планируется. Томаев сказал, что ситуация находится под контролем. «Опасности для жителей города пожар не представляет, никаких вредных выбросов не производится, завод работает в штатном режиме», — пояснили РБК в пресс-службе завода «Электроцинк»
Пожар на заводе «Электроцинк» произошел в ночь с субботу на воскресенье, 21 октября. В пресс-службе завода отметили, что возгорание произошло в помещении цеха по неустановленной причине. «Ввиду того, что производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было, что позволило избежать жертв среди персонала», — отмечается в сообщении. Площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м. В результате тушения погиб один пожарный, двое пострадали.
На заводе произошло обрушение на площади более 500 кв. м, сообщил «РИА Новости» представитель оперативного штаба на месте ЧС. По его словам, очаг пожара находится в центре завода.