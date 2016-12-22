Лидер группы «Дюна» рассказал об онкологии у себя и своей жены

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова рассказали, что больны раком кожи. Об этом они заявили в эфире телеканала НТВ.

По словам Рыбина, у его жены четыре года назад обнаружили небольшое пятно на ноге, после чего врачи поставили ей диагноз «кератоз». Спустя полтора года у Рыбина появилось родинка на лице со схожими симптомами, которую он пытался несколько раз удалить лазером, но пятно все равно появлялось. По словам Рыбина, в августе 2018 года они с женой отправились на отдых в Италию, где получили сообщение от лечащего врача, что у них рак кожи.

Супруги отметили, что прошли курс лучевой терапии две недели назад и ждут результаты, чтобы пройти повторное обследование.

В начале октября президент Владимир Путин потребовал «ритмично и профессионально» бороться с онкологическими заболеваниями в России. В сентябре Общероссийский народный фронт опубликовал итоги мониторинга, согласно которому в стране смертность от рака снизилась на 2,4% за год. При этом в 30 из 85 регионов смертность от онкологических заболеваний за этот период выросла. Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).