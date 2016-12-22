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В трети российских регионов выросла смертность от рака
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В трети российских регионов выросла смертность от рака
Общество, 08:00
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В трети российских регионов выросла смертность от рака
Более чем в трети регионов России за 2017 год выросла смертность от рака, подсчитали в ОНФ и фонде «Здоровье». Еще в нескольких субъектах онкологические заболевания почти в половине случаев обнаруживают лишь на поздних стадиях
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В 30 из 85 регионов России за год выросла смертность от рака, показал мониторинг ​Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье» (результаты есть у РБК), в ходе которого эксперты проанализировали данные Министерства здравоохранения по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016–2017 годах. Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).

При этом в целом по стране смертность от рака снизилась, следует из исследования: снижение составило 2,4% — с 198,9 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 194,2 на 100 тыс. в 2017 году.

Рост смертности в некоторых регионах объясняется множеством факторов, заметил в разговоре с РБК директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев. Например, может измениться принцип указания причины смерти при наличии у умерших комплекса заболеваний или улучшиться учет онкологических больных в регионе, пояснил специалист. «Снижение смертности от онкологических заболеваний — это система организационных мероприятий, от которой нельзя ждать краткосрочных результатов. Надо скрупулезно создавать эту систему, готовить специалистов, создавать критерии качества ее работы на разных этапах, строить и оснащать специализированные медицинские учреждения», — сделал вывод он.

Как Россия планирует усиливать борьбу с онкологическими заболеваниями

​В июне президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что на строительство и оборудование онкологических центров в стране до 2024 года будет выделено около 1 трлн руб.

Правительство выделит из федерального бюджета Фонду обязательного медицинского страхования в 2019–2021 годах 330 млрд руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями, сообщила в июле вице-премьер Татьяна Голикова. В 2019 году на эти цели будет направлено 70 млрд руб., в 2020-м — 120 млрд, в 2021-м — 140 млрд.

Рак обнаруживают поздно

В 2017 году в России почти на 3% выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний, зафиксировали в ОНФ. Эксперты полагают, что этот показатель и должен расти, потому что растет онконастороженность врачей, а диагностика становится тщательнее. Это помогает обнаружить рак на ранних стадиях развития — первой или второй.

​Больше всего выявляемость увеличилась в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровской крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Беляев согласен, что увеличение выявляемости — это положительный фактор в борьбе с онкологическими заболеваниями. «Наибольший рост происходит в тех регионах, где наконец-то серьезно занялись вопросом онкологической помощи», — заметил он.

Хуже всего с выявляемостью в 2017 году ситуация обстояла в Калмыкии и Якутии. Именно здесь чаще всего диагностируют рак на последних стадиях — в 53 и 52,6% случаев соответственно. В пятерке антилидеров также оказались Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

РБК направил запросы в эти регионы.

В целом в 2017 году соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6 к 39%. В 2016 году цифры составляли 54,7 и 39,6% соответственно. Оставшаяся доля — неустановленная стадия. Для более эффективного лечения онкологических заболеваний выявляемость на ранней стадии должна достигать 70%, это на уровне европейских стран, поясняет директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

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Общество

В ОНФ предполагают, что причины растущей смертности и низкой выявляемости на ранних стадиях в некоторых регионах — в отсутствии специализированной медицинской помощи. «В Магаданской области диагностика онкозаболеваний на ранних стадиях вообще невозможна. Пациенты, прежде чем попасть к онкологу, вынуждены около двух месяцев ждать своей очереди. А после этого — еще около двух месяцев проходить обследования и сдавать анализы. За это время болезнь успевает развиться до более сложных стадий, не всегда поддающихся лечению», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Магаданской области Сергей Зеленков.

Алексей Беляев поясняет, что эффективная ранняя диагностика возможна в результате комплексных усилий. «Нужна аппаратура, специалисты, организационные мероприятия, в том числе онконастороженность и правильное использование возможностей диспансеризации».

Многие умирают в течение года

Эксперты также подсчитали, какое количество пациентов умирают в течение года с момента обнаружения заболевания. Этот показатель в России составляет 22,5%, что довольно критично, отметили в ОНФ. При этом показатель снизился за год на 0,7%.

Выше среднероссийского показателя одногодичная летальность в 57 регионах. Самые высокие показатели — в Чукотском автономном округе — 36,6%, Якутии — 32,1%, Хакасии — 30,3%, Еврейской автономной области — 29,8%, Тульской области — 29,2%.
 

Беляев подчеркивает, что одногодичная летальность — это самый важный показатель, который, как правило, зависит от ранней выявляемости. «Но при этом год — слишком короткий срок, чтобы достоверно отследить эту взаимосвязь. Именно поэтому регионы, в которых плохая выявляемость заболеваний на ранней стадии, и регионы, в которых одногодичная летальность, не всегда совпадают, если смотреть результаты за год. Надо смотреть более длительный срок», — считает эксперт.

В марте 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что одногодичную летальность надо довести с 22,5 до 12%, а показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний и выживаемости пациентов после диагностирования рака (в течение пяти лет) должны достигнуть в России уровня 70%, как в развитых европейских странах. В России сейчас они на уровне 56 и 54% соответственно, уточнили РБК в пресс-службе Минздрава.

По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось в России год к году на 3%, с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев.

Авторы: Полина Звездина, Мария Кокорева, Екатерина Костина.
Теги: онкология , ОНФ , онкологическое заболевание
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