Путин призвал бороться с раком «ритмично и профессионально»

Путин потребовал исключить «сбои» в государственных мерах по борьбе с онкозаболеваниями. Мероприятия по борьбе с раком должны проводиться «ритмично и профессионально», подчеркнул он

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин на совещании с правительством призвал к решению проблем, возникающих в сфере борьбы с онкозаболеваниями. Об этом сообщает ТАСС.

«Все запланированные мероприятия по столь важному направлению [борьбе с онкозаболеваниями] должны проводиться ритмично и профессионально. Любые сбои здесь должны быть абсолютно исключены», — сказал глава государства.

Особое внимание на проблему онкологии в России ранее президент обращал в ходе своего послания Федеральному собранию в марте. «Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека», — говорил он в выступлении. Позднее, в ходе прямой линии в июне, он заявил, что на строительство и дооборудование онкоцентров в России будет выделен 1 трлн руб. до 2024 года.

Мониторинг ОНФ, результаты которого стали известны в середине сентября, показал, что в целом в стране смертность от рака снизилась на 2,4% за год. Вместе с тем на региональном уровне во многих субъектах Федерации было зафиксировано ухудшение ситуации. В 30 из 85 российских регионов смертность от онкозаболеваний за этот же период времени увеличилась.