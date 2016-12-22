Меркель сочла недостаточными данные по убийству саудовского журналиста

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас заявили, что считают недостаточными представленные Эр-Риядом данные об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Совместное заявление Меркель и Мааса опубликовано на сайте правительства Германии.

«Мы решительно осуждаем этот акт, от Саудовской Аравии мы ожидаем прозрачности в расследовании смерти [Хашкаджи] и обстоятельств произошедшего, виновных должны привлечь к ответственности», — указывается в заявлении.

Писавший для газеты The Washington Post и критиковавший действия Эр-Рияда Хашкаджи пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти утверждали, что Хашкаджи убили в консульстве, в Эр-Рияде отрицали все обвинения.

Однако 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии признала смерть журналиста в своем консульстве. По словам прокуроров, Хашкаджи был убит в результате ссоры внутри консульства. По делу о гибели журналиста задержали 18 человек, замглавы саудовской разведки был отправлен в отставку, а советник королевского двора Ахмед Ассири лишился звания. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил реструктуризировать разведку королевства после смерти Хашкаджи.