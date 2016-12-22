В Эр-Рияде решили реструктуризировать разведку после гибели журналиста

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал реструктуризовать разведку королевства после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Турции. Об этом сообщается в Twitter агентства SPA.



Как отмечается в сообщении, для реструктуризации разведки создается министерский комитет, которым будет руководить наследный принц Мухаммед Аль Сауд. В задачи комитета входит модернизация правил работы ведомства, а также определение его полномочий.

В субботу, 20 октября, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии признала , что журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит в результате ссоры внутри консульства. По делу о его гибели были задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. После этого заявления был отправлен в отставку с поста заместителя главы саудовской разведки и лишен звания советника королевского двора Ахмед Ассири, а также ряд других сотрудников этого ведомства.

Хашкаджи писал для The Washington Post и выступал с критикой саудовских властей. Он пропал после того, как посетил консульство Саудовской Аравии 2 октября. Журналист вошел туда, чтобы получить документы для свадьбы, и так и не вышел к своим родным, которые ждали его у входа в здание дипмиссии.



Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 октября, допустил, что против Саудовской Аравии могут быть введены санкции. По его словам, прежде чем что-либо предпринимать нужно узнать подробности инцидента и установить, кто именно причастен к гибели журналиста. Американский лидер отметил, что будет «прислушиваться» к мнению Конгресса.