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В полиции опровергли прохождение Росляковым подготовки по программе МВД
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В полиции опровергли прохождение Росляковым подготовки по программе МВД
Общество, 19:14
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В полиции опровергли прохождение Росляковым подготовки по программе МВД

Информация о том, что 18-летний Владислав Росляков, расстрелявший студентов Керченского политехнического колледжа, проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД России, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Крыму.

Ранее представители центра подготовки «Эгида+» в Симферополе рассказали «РИА Новости», что Росляков прошел обучение на безопасное обращение с оружием. РБК обратился за комментарием в центр «Эгида+».

По словам собеседников агентства, студент хорошо сдал практический экзамен и 18 июля получил сертификат для приобретения лицензии на оружие. При этом Росляков заплатил центру 4 тыс. руб. вместо полагающихся 6 тыс. руб., сославшись на тяжелое материальное положение.

В совете при Росгвардии заявили об отсутствии охраны в колледже в Керчи
Общество

Росляков 17 октября пришел в колледж и открыл огонь по студентам и преподавателям из охотничьего ружья, после чего привел в действие самодельное взрывное устройство, заложенное в столовой. Погибли 20 человек, более 50 пострадали, сам стрелок покончил с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц общеопасным способом).

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

После нападения на колледж в Керчи Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия. Согласно поправкам владельцы оружия обязаны будут в течение трех дней сообщать в ведомство о своем местоположении, если они покидают место прописки с оружием.

Теги: колледж , Керчь , стрельба
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