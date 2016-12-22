В ЛНР пригрозили сбивать украинскую авиацию у линии соприкосновения

В самопровозглашенной Луганской народной республике пообещали, что будут сбивать украинские военные самолеты, если командование Вооруженных сил Украины будет применять их у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает «Лугинформ» со ссылкой на представителя оборонного ведомства ЛНР подполковника Андрея Марочко.

«Использование боевой авиации является грубейшим нарушением договоренностей, достигнутых в Минске», — сказал он. По словам Марочко, Луганск имеет право сбивать воздушные цели, которые залетят в 30-км зону от линии соприкосновения. «Демонстрация использования авиации Вооруженных сил Украины на Донбассе — это, скорее всего, очередной пиар-ход и попытка поднять дух украинских боевиков», — считает Марочко.

На Украине с 8 по 19 октября проходили военные учения с участием авиации стран НАТО Clear Sky-2018. По словам президента Украины Петра Порошенко, маневры необходимы для того, «чтобы продемонстрировать, что цена для России, если она использует воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой».

Во время учений разбился украинский истребитель Су-27УБ, погибли два пилота — украинский и американский. Издатель журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов сообщал РБК, что истребитель был построен в 1991 году и не ремонтировался в течение многих лет.