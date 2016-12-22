УПЦ КП добавила в титул предстоятеля Киево-Печерскую лавру

Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) принял изменения в титул предстоятеля, добавив в него словосочетание «Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит». Об этом сообщается в журнале заседания синода от 20 октября на сайте УПЦ КП.

Теперь полный титул предстоятеля Киевского патриархата звучит: «Святейший и блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева — матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит». Сокращенный титул предстоятеля — «Святейший (имя), патриарх Киевский и всея Руси-Украины».

Изменения были приняты «в связи с изменениями, которые происходят в УПЦ, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей».

В настоящий момент Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) принадлежит нижняя часть Киево-Печерской лавры, верхняя находится в введении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В Киево-Печерской лавре 14 октября верующие отмечали праздник Покрова Богородицы, под стенами обители полиция задержала около ста​ человек. По словам протоиерея Вадима Рогозы, накануне «была какая-то информация, что хотят захватить [монастырь], планируются провокации».

Ситуация вокруг церкви на Украине обострилась после того, как Вселенский патриарх снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей. В Русской православной церкви подчеркивали, что после этого в стране могут начаться массовые захваты храмов, принадлежащих УПЦ МП. Министерство культуры Украины 17 октября потребовало провести учет ценностей во всех церквях и монастырях УПЦ МП, в том числе в Свято-Успенской Почаевской лавре и Успенской Киево-Печерской лавре.