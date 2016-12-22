Полиция задержала 100 человек под стенами Киево-Печерской лавры

Около 100 человек были задержаны украинской полицией вблизи Киево-Печерской лавры, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на начальника киевской полиции Андрея Крищенко.
«Я неоднократно подчеркивал, что мы сможем защитить все культовые сооружения и не допустим каких-либо актов вандализма, захватов. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории города», — отметил он.
В лавре 14 октября верующие отметили праздник Покрова Богородицы. За два дня до торжества наместник лавры митрополит Павел призвал верующих прийти на праздник Покрова и «молитвенно поддержать обитель». «Был молебен, но часть верующих осталась — поют псалмы, молитвы, потому что была какая-то информация, что хотят захватить [обитель], планируются провокации» — сообщил «Укринформу» протоиерей Вадим Рогоза.
На Украине 14 октября также отмечается День защитника, а также день создания организации «Украинская повстанческая армия» (УПА, запрещена в России). В Киеве прошел марш националистов, в нем приняли участие около 15 тыс. человек. Тогда же в Мариинском парке националисты попытались снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину.
Обстановка вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) обострилась после новости о снятии патриархом Константинопольским анафемы с глав двух украинских неканонических церквей. В РПЦ не исключали, что после этого на Украине могут начаться массовые захваты храмов. Президент Украины Петр Порошенко назвал «агентами Кремля» людей, призывающих захватывать храмы.