Подчинявшийся Москве митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата объявил, что теперь является клириком Константинопольского патриархата

Александр Драбинко (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко объявил, что теперь подчиняется Константинопольскому патриархату, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По мнению митрополита, после отмены вселенским патриархом Варфоломеем документа от 1686 года, который передавал Киевскую митрополию Московскому патриархату, с юридической точки зрения клириками Константинопольской церкви стали все священнослужители УПЦ.

«С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата», — сказал священнослужитель.

Митрополит Александр и раньше не соглашался с официальной позицией УПЦ Московского патриархата. Так, весной этого года он подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

В 2012 году Священный синод УПЦ МП обвинил митрополита в недостойном поведении и освободил от должности главы Отдела внешних церковных связей. На заседании указывалось, что митрополит «сеял смуту и подозрение среди епископата и духовенства». Решение было принято во время болезни митрополита Киевского и всея Украины Владимира, референтом которого Драбинко был много лет.

В мае этого года на сайте lb.ua Драбинко опубликовал статью, в которой объяснил необходимость автокефалии и обвинил Россию в попытке аннексии Украины. «После аннексии Крыма и начала открытой российской агрессии на Донбассе стало окончательно понятно, что жить по лжи, совмещая лояльность к своей стране с лояльностью к пропагандирующей идеологию «русского мира» московской церковной структуре, уже невозможно», — написал он.