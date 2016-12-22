Власти Керчи объяснили отсутствие ясности с похоронами Рослякова

Место и дата похорон Владислава Рослякова еще не определены из-за проводимых следственных действий, сообщил РБК заместитель главы администрации города Керчь Сергей Шимко.

«На сегодняшний день еще ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы. С родственниками тоже проводятся различные следственные мероприятия», — отметил он.

По словам замглавы керчинской администрации Дилявера Мельгазиева, родители Рослякова не обращались в морг за телом сына, передает «РИА Новости».

Стрельба и взрывы в Керченском политехническом колледже произошли 17 октября. Тогда Росляков открыл огонь по студентам и преподавателям из охотничьего ружья и подорвал самодельную бомбу. Погибли 21 человек, более 50 пострадали, стрелок покончил с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц общеопасным способом).

После инцидента в Керчи Росгвардия начала подготовку поправок в правила оборота гражданского и служебного оружия. Согласно поправкам, владельцев оружия планируют обязать в течение трех дней сообщать ведомству свое местонахождение, если они покидают место прописки с оружием.