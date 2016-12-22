Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при нападении в Керчи

В медицинских учреждениях по состоянию на 20 октября находятся 45 пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском политехническом колледже, среди которых 25 детей. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«Три пациента остаются в состоянии крайней степени тяжести (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии) в тяжелой степени — десять человек, средней степени тяжести — 32 человека», — уточняет ведомство.

Минздрав также сообщил, что у двух детей в РДКБ города Симферополь появились инфекционные осложнения, в связи с чем для проведения консультации вылетела детская реанимационная бригада, главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель ФМБА и директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава. В ближайшее время будет принято решение о необходимости перевода одной из пациенток в столичную клинику.

В ведомстве подчеркнули, что состояние других пациентов расценивается как стабильное, без ухудшений.

Ранее стало известно, что после повторного медосмотра в симферопольскую РДКБ поступил еще один пострадавший — 16-летний молодой человек с травмами легкой степени тяжести.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа принес в учебное заведение ружье, расстрелял учителей и студентов и оставил взрывное устройство, сработавшее в столовой. В результате инцидента погибли 20 человек, а сам студент совершил самоубийство, еще более 40 человек пострадали. СК завел уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц общеопасным способом.

