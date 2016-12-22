Врачи в Москве рассказали о состоянии доставленных из Керчи пострадавших

Состояние пяти из шести студентов Керченского политехнического колледжа, пострадавших во время стрельбы и взрыва и доставленных в Москву, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш, передает «Интерфакс».

«Пять — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, одна девочка — в состоянии средней тяжести», — заявил Митиш журналистам.

Он добавил, что трех пострадавших, находящихся на искусственной вентиляции легких, ввели в медикаментозную кому, сообщает «РИА Новости». Митиш подчеркнул, что им, вероятно, понадобится «весь комплекс хирургического лечения».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столицу доставили шесть пострадавших при стрельбе и взрыве в Керчи. По его словам, у них «взрывные осколочные травмы».

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа пришел в учебное заведение с оружием. Он открыл огонь по ученикам и преподавателям, а также оставил взрывное устройство, взорвавшееся в столовой. Позже злоумышленник покончил с собой. Жертвами происшествия стал 21 человек, более 40 пострадавших были госпитализированы.

Изначально в Следственном комитете возбудили дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали произошедшее на статью об убийстве двух или более лиц общеопасным способом.

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