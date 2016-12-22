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Автобус с сотрудниками «Норникеля» попал в ДТП в Норильске
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Автобус с сотрудниками «Норникеля» попал в ДТП в Норильске
Общество, 09:53
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Автобус с сотрудниками «Норникеля» попал в ДТП в Норильске

В Красноярском крае в результате ДТП со служебным автобусом на автодороге Норильск — Алыкель погибла женщина, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Автобус принадлежит аэропорту Норильск, которым владеет «Норникель», сказали РБК в пресс-службе компании.

«Несколько сотрудников аэропорта получили легкие травмы», — добавил представитель «Норникеля».

По предварительной версии, легковой автомобиль Kia, за рулем которого была 44-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погибла.

Теги: Норильск , ДТП , погибшие , пострадавшие
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