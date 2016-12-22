Самолет из Омска в Москву не вылетел из-за попавших в двигатель птиц

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был выполнить рейс Омск — Москва, не смог совершить взлет из-за попавших в двигатель куропаток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.
«Рейс № 388 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщением «Омск — Домодедово» не смог вылететь к месту назначения, так как на взлете при рулении в двигатель самолета попали две куропатки», — сообщила она, добавив, что самолет не успел подняться в воздух.
По данным Горбуновой, инцидент произошел в 06:57 по местному времени (03:57 мск). Всего на борту самолета было 157 пассажиров, с которыми в настоящий момент работает представитель компании. О пострадавших не сообщается.
Запасной самолет планируют доставить к 13:00 (10:00 мск). Пассажирам, согласно правилам, предоставили горячее питание и напитки.
16 октября стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» подала в суд на ООО «Аэропорт Томск», потребовав компенсацию в размере более 1,56 млн руб. за поврежденный птицами самолет.
1 октября пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за попадания в самолет птицы.