Пассажирский Boeing экстренно сел в Краснодаре из-за неполадок

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за технических неполадок. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

По данным ТАСС, в Краснодаре вынужденно сел самолет Boeing авиакомпании UTair. Инцидент произошел в 07:09 мск, на борту лайнера находились 176 пассажиров. Как отмечают «Кубанские новости», никто из них не пострадал. «Международный аэропорт Краснодар продолжает работу в штатном режиме», — сообщил собеседник РБК.

В середине сентября летевший из Омска в Москву самолет S7 экстренно сел в Тюмени после того, как одной из пассажирок стало плохо. После посадки женщину госпитализировали, у нее диагностировали инфаркт.