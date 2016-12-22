Птица повредила крыло следовавшего из Москвы в Анапу самолета

При послеполетном осмотре самолета авиакомпании S7, прибывшего из Москвы в Анапу, были обнаружены следы столкновения с птицей, рейс в столицу был задержан для устранения неисправности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе S7.

«В четверг, 23 августа, на послеполетном досмотре самолета A320, прилетевшего из Москвы, были обнаружены следы столкновения с птицей в области крыла. Вылет рейса Анапа — Москва был задержан для устранения неисправности техниками. Пассажиры в ожидании рейса были расселены в гостиницах», — сказали в пресс-службе.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Анапы сообщил, что на подлете к городу экипаж доложил о сильном ударе в районе правого крыла, предположив, что борт мог столкнуться с птицей. Самолет благополучно приземлился. По словам источника, встретившие самолет техники обнаружили пробоину на одном из закрылков, а также следы оперения крупной птицы.

В начале августа самолет МЧС России, следовавший в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт Жуковский после столкновения с птицей. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.