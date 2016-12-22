«Аэрофлот» подал в суд на аэропорт из-за поврежденного птицами самолета

Компания «Аэрофлот» подала в суд на ООО «Аэропорт Томск» (входит в холдинг «Новапорт», эксплуатирует аэропорт Богашево) и потребовала компенсацию в размере более 1,56 млн руб. за поврежденный птицами самолет. Отмечается, что данная сумма потребовалась на проведение ремонта, сообщается на сайте Арбитражного суда Томской области.
«В обоснование своих требований заявитель ссылается на ненадлежащее исполнение аэропортом своих обязанностей по орнитологическому обеспечению безопасности полетов в районе аэродрома», — говорится в сообщении.
Заседание по данному делу назначено на 6 ноября.
Аналогичный случай произошел 1 октября. Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair, летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за попадания в самолет птицы. «В самолет попала птица, сработал датчик о неубранном шасси. Из соображений безопасности пилот принял решение сесть на запасной аэродром в Краснодаре», — сообщала пресс-служба авиакомпании.