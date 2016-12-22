ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,56 64,74 EUR Нал. 76,21 74,58 USD Бирж. 65,49 -0,33 EUR Бирж. 75,42 -0,00 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6518,90 -111,10 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25444,34 +0,26% Nasdaq 7448,21 -0,49%
В Белом доме отреагировали на сообщения о смерти саудовского журналиста
Лента новостей
В Белом доме отреагировали на сообщения о смерти саудовского журналиста 03:22, Политика Посольство прокомментировало выдвинутые США обвинения в адрес россиянки 02:50, Политика ЦДХ прекратит существование и отдаст здание на Крымском валу Третьяковке 02:35, Общество В Эр-Рияде решили реструктуризировать разведку после гибели журналиста 02:14, Политика Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до четырех человек 01:44, Общество Кадыров посетил Ингушетию на фоне протестов из-за изменения границы 01:32, Политика Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве 01:14, Политика Трамп не исключил введения санкций против Эр-Рияда из-за журналиста WP 01:08, Политика Трамп опроверг связь обвиненной россиянки со своим предвыборным штабом 00:59, Политика Помпео выразил поддержку Украине в движении к автокефалии 00:28, Политика Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до трех человек 00:13, Общество Минэнерго ответило на сообщения Киева об аварии на ТЭС в Крыму 00:09, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 00:07, РБК и Инвитро Счетная палата нашла нарушения при возведении комплекса для Третьяковки 19 окт, 23:56, Бизнес В ОНК рассказали о переводе Кокорина и Мамаева из карантина в камеры 19 окт, 23:56, Общество Македонский парламент поддержал переименование страны 19 окт, 23:45, Политика Военные рассказали об обстреле боевиками сирийских военных в Африне 19 окт, 23:33, Политика В Керчи проститься с погибшими в колледже пришли более 30 тыс. человек 19 окт, 23:13, Общество СМИ узнали о продвижении Болтоном идеи выхода из договора о ракетах 19 окт, 23:10, Политика Суд снял часть обвинений с бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта 19 окт, 22:59, Политика Минобороны не подтвердило спасение одного из пилотов разбившегося Л-39 19 окт, 22:43, Общество «Локомотив» выиграл у «Ростова» в премьер-лиге 19 окт, 22:34, Спорт США предъявили первые обвинения за вмешательство в выборы 2018 года 19 окт, 22:23, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19 окт, 22:20, РБК и Volkswagen Слух на $3 млрд: чем для «Яндекса» обернулись сообщения о продаже акций 19 окт, 22:17, Технологии и медиа Власти объяснили отказ разрешить акцию памяти жертв репрессий на Лубянке 19 окт, 22:04, Общество «Эрик доволен»: Давидыч выйдет на свободу до конца года 19 окт, 21:56, Авто В ЦБ заявили о росте вкладов россиян в отечественные банки в октябре 19 окт, 21:52, Финансы
В Белом доме отреагировали на сообщения о смерти саудовского журналиста
Политика, 03:22
0
В Белом доме отреагировали на сообщения о смерти саудовского журналиста

В Белом доме опечалены подтверждением смерти журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Турции и выразили соболезнование его семье, близким и друзьям. Об этом сообщается в Twitter пресс-секретаря администрации американского президента Сары Сандерс.

Как отмечается в сообщении, в США признали заявление из Саудовской Аравии о том, что расследование обстоятельств исчезновения Хашкаджи продвинулось вперед и что в Эр-Рияде приняли меры в отношении установленных подозреваемых. «Мы продолжим внимательно следить за международными расследованиями этого трагического инцидента и выступать за правосудие, которое будет исполнено своевременно, прозрачно и в соответствии с надлежащими процедурами», — говорится в заявлении Белого дома.

Колумнист The Washington Post Хашкаджи выступал с критикой саудовских властей. Он пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, которые ему нужны были для свадьбы. Он так и не вышел из здания к родным, которые ждали его у дверей, даже после закрытия дипведомства.

Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве
Политика


В субботу, 20 октября, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии признала, что журналист был убит. В ведомстве отметили, что внутри консульства произошел конфликт. По делу о гибели Хашкаджи задержаны 18 граждан королевства. Кроме того, после этого заявления были уволены ряд сотрудников саудовской разведки, в том числе заместитель главы ведомства Ахмед Ассири. Также король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил создать комиссию, которая займется реструктуризацией разведки. Комиссию возглавит наследный принц Мухаммед Аль Сауд.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что против Эр-Рияда могут быть введены санкции из-за гибели журналиста. Он отметил, что прежде всего нужно выяснить обстоятельства случившегося. Американский лидер отметил, что также прислушается к мнению Конгресса по этому вопросу.

Теги: Белый дом , журналист , Саудовская Аравия
Главное
Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве Политика
Материалы по теме
Трамп не исключил введения санкций против Эр-Рияда из-за журналиста WP Политика
В Эр-Рияде решили реструктуризировать разведку после гибели журналиста Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter