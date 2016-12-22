В Белом доме отреагировали на сообщения о смерти саудовского журналиста

В Белом доме опечалены подтверждением смерти журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Турции и выразили соболезнование его семье, близким и друзьям. Об этом сообщается в Twitter пресс-секретаря администрации американского президента Сары Сандерс.
Как отмечается в сообщении, в США признали заявление из Саудовской Аравии о том, что расследование обстоятельств исчезновения Хашкаджи продвинулось вперед и что в Эр-Рияде приняли меры в отношении установленных подозреваемых. «Мы продолжим внимательно следить за международными расследованиями этого трагического инцидента и выступать за правосудие, которое будет исполнено своевременно, прозрачно и в соответствии с надлежащими процедурами», — говорится в заявлении Белого дома.
Колумнист The Washington Post Хашкаджи выступал с критикой саудовских властей. Он пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, которые ему нужны были для свадьбы. Он так и не вышел из здания к родным, которые ждали его у дверей, даже после закрытия дипведомства.
В субботу, 20 октября, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии признала, что журналист был убит. В ведомстве отметили, что внутри консульства произошел конфликт. По делу о гибели Хашкаджи задержаны 18 граждан королевства. Кроме того, после этого заявления были уволены ряд сотрудников саудовской разведки, в том числе заместитель главы ведомства Ахмед Ассири. Также король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил создать комиссию, которая займется реструктуризацией разведки. Комиссию возглавит наследный принц Мухаммед Аль Сауд.
Президент США Дональд Трамп не исключил, что против Эр-Рияда могут быть введены санкции из-за гибели журналиста. Он отметил, что прежде всего нужно выяснить обстоятельства случившегося. Американский лидер отметил, что также прислушается к мнению Конгресса по этому вопросу.