В Керчи проститься с погибшими в колледже пришли более 30 тыс. человек

В Керчи более 30 тыс. человек приняли участие в церемонии прощания с жертвами взрыва и стрельбы в политехническом колледже. Об этом сообщили в управлении МВД по Республике Крым, передает «Крыминформ».
Церемония прощания с погибшими прошла на площади им. Ленина, сообщается на сайте мэрии Керчи. Как передает «Первый канал», похороны прошли на центральном кладбище города. По данным телеканала, жертв похоронили на одной аллее.
Стрельба и взрывы в политехническом колледже в Керчи произошли в среду, 17 октября. Тогда 18-летний студент устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении. В результате погиб 21 человек, около 50 пострадали. Сам стрелок покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц общеопасным способом).
В Крыму и Керчи объявлен трехдневный траур. Также траур объявлен в Краснодарском каре и в Тернопольской области на Украине.