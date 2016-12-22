В одной из областей Украины объявили траур по погибшим в Керчи

В Тернопольской области Украины объявили день траура после того, как в Керченском политехническом колледже 21 человек погиб из-за взрыва и стрельбы. Об этом сообщается на сайте областной администрации.
Региональная администрация объявила днем траура 19 октября. В этот день приспустили государственный флаг Украины с черной лентой, а также ограничили развлекательные мероприятия и концерты.
«Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, — это беда», — приводятся в сообщении слова председателя администрации Степана Барни.
17 октября 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и расстрелял учеников и учителей. Также в столовой учебного заведения сработало принесенное им взрывное устройство. Погиб 21 человек.
Около 50 человек пострадали, часть из них доставлены в медучреждения Москвы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
С 18 октября в Крыму и Севастополе объявили трехдневный траур. Власти Краснодарского края также объявили 19 октября траурным днем в регионе. В пятницу, 19 октября, в Керчи похоронили девятерых погибших.