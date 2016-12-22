ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,10 64,96 EUR Нал. 75,86 74,64 USD Бирж. 65,60 -0,22 EUR Бирж. 75,36 -0,07 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6563,00 -127,00 IMOEX 2348,38 -1,27% RTSI 1127,72 -1,09% Brent 80,13 +0,65% DJIA 25548,95 +0,67% Nasdaq 7551,37 +0,88%
В одной из областей Украины объявили траур по погибшим в Керчи
Лента новостей
Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:13, РБК и Barilla В Нидерландах впервые выдали паспорт с указанием нейтрального пола 18:11, Общество Поезд въехал в толпу во время праздника в Индии 18:07, Общество В России майнинг не будут облагать налогами 18:03, Крипто Чемпионат России по футболу. «Анжи» — ЦСКА. Онлайн 18:00, Спорт 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 17:57, РБК и Cordiant Взрыв завода пиротехники в Гатчине 17:55, Фотогалерея  У арестованных в Чехии россиян и вьетнамцев изъяли почти €8 млн 17:49, Общество Evraz Романа Абрамовича вложит $480 млн в производство рельсов в США 17:41, Бизнес Глава Мособлизбиркома возглавит Красногорск 17:35, Политика Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в колледже в Керчи 17:28, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 17:28, РБК и Lenovo Промсвязьбанк отсудил у Дмитрия Минца $20 млн 17:20, Финансы Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить судебную реформу 17:18, Политика На заводе пиротехники под Петербургом произошел взрыв 17:17, Общество Стоит ли покупать заброшенную усадьбу 17:11, Недвижимость  Акции «Яндекса» на Московской бирже подешевели на 17% 17:09, Технологии и медиа Чтение новостей: как справляться с переживаниями 17:07, Спецпроект РБК PINK Вопросы к личности: о чем свидетельствует последняя книга Стивена Хокинга 17:06, Мнение В одной из областей Украины объявили траур по погибшим в Керчи 17:02, Политика ЦБ заявил о переориентации кибермошенников на жертв помоложе 17:00, Финансы Антимонопольный комитет Украины разрешил Порошенко продать завод 16:54, Бизнес Как разработчики криптовалюты Siacoin будут блокировать ASIC-майнеры 16:53, Крипто Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 16:48, РБК и Volkswagen Основателя «Смотра.ру» приговорили почти к пяти годам за мошенничество 16:45, Общество Переехать до Нового года: какие ЖК в Москве сдадут в ближайшее время 16:34, Недвижимость Банк «Сфера» предложил малому бизнесу электронные гарантии по госзакупкам 16:32, Пресс-релизы В Чечне наградили членов комиссии по определению границы с Ингушетией 16:30, Политика
В одной из областей Украины объявили траур по погибшим в Керчи
Взрыв в Керчи, 17:02
0
В одной из областей Украины объявили траур по погибшим в Керчи

В Тернопольской области Украины объявили день траура после того, как в Керченском политехническом колледже 21 человек погиб из-за взрыва и стрельбы. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Региональная администрация объявила днем траура 19 октября. В этот день приспустили государственный флаг Украины с черной лентой, а также ограничили развлекательные мероприятия и концерты.

«Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, — это беда», — приводятся в сообщении слова председателя администрации Степана Барни.

СК опубликовал видео из керченского колледжа
Общество

17 октября 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и расстрелял учеников и учителей. Также в столовой учебного заведения сработало принесенное им взрывное устройство. Погиб 21 человек. 

Около 50 человек пострадали, часть из них доставлены в медучреждения Москвы.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.​

С 18 октября в Крыму и Севастополе объявили трехдневный траур. Власти Краснодарского края также объявили 19 октября траурным днем в регионе. В пятницу, 19 октября, в Керчи похоронили девятерых погибших.

Теги: Украина , день траура
Главное
Глава Мособлизбиркома возглавит Красногорск Политика
Материалы по теме
Порошенко выразил соболезнования потерявшим детей в Керчи украинцам Политика
Путин назвал нападение в Керчи последствием расстрелов в школах США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter