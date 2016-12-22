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Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти достигло двух человек
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Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти достигло двух человек
Общество, 19:30
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Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти достигло двух человек

Число погибших при взрыве на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине Ленинградской области достигло двух человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В пресс-службе отметили, что двоих пострадавших извлекли из-под завалов, но впоследствии они скончались. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что госпитализировали еще двоих пострадавших, а еще одного человека продолжают искать.

Взрыв завода пиротехники в Гатчине. Фоторепортаж Еще 5 фото
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В результате взрыва на пиротехническом заводе обрушились сначала четыре этажа, а потом все здание. В пресс-службе правительства Ленобласти РБК рассказали, что рухнула пристройка площадью 1,6 тыс. кв. м, также были повреждены железнодорожные пути возле завода, а движение в сторону города Луга приостановлено. По данным МЧС, взрыв был результатом технологической ошибки.

Следственное управление СК по области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: Ленобласть , взрыв
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