Число жертв взрыва на заводе в Ленобласти достигло двух человек

Число погибших при взрыве на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине Ленинградской области достигло двух человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.
В пресс-службе отметили, что двоих пострадавших извлекли из-под завалов, но впоследствии они скончались. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что госпитализировали еще двоих пострадавших, а еще одного человека продолжают искать.
В результате взрыва на пиротехническом заводе обрушились сначала четыре этажа, а потом все здание. В пресс-службе правительства Ленобласти РБК рассказали, что рухнула пристройка площадью 1,6 тыс. кв. м, также были повреждены железнодорожные пути возле завода, а движение в сторону города Луга приостановлено. По данным МЧС, взрыв был результатом технологической ошибки.
Следственное управление СК по области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).