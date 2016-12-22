Польская PGNiG заключила контракт на поставку 2 млн т СПГ из США в год
Экономика, 11:54
0
Польская PGNiG заключила контракт на поставку 2 млн т СПГ из США в год
Польская энергетическая компания PGNiG подписала контракты с американскими Venture Global Calcasieu Pass, LLC и Venture Global Plaquemines на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газа в год. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что поставки будут осуществляться по формуле free on board (FOB, получение покупателем товара в порту погрузки).
Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что СПГ из США на 20% дешевле газа, получаемого «с Востока». Он пояснил, что благодаря формуле FOB Польша сможет продавать полученный газ.
О заключении контрактов польская компания сообщала еще в июне. Однако теперь их удалось подписать после необходимых корпоративных одобрений.