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Польша заявила о «несравнимых» условиях покупки газа у США и России
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Польша заявила о «несравнимых» условиях покупки газа у США и России
Экономика, 11:56
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Польша заявила о «несравнимых» условиях покупки газа у США и России
Польша заключила контракт с американской компанией на поставку СПГ, который на 20% дешевле российского газа. Контракт с «Газпромом» «к счастью» истекает в 2022 году, заявляют в Варшаве
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк после подписания с США 20-летнего контракта на поставку СПГ заявил, что условия нового договора не идут в сравнение с контрактами с «восточным партнером». Об этом сообщает Business Insider.

В среду, 17 октября, Польша заключила контракт с американской компанией Venture Global на поставку 2 млн тонн СПГ (2,7 млрд кубометров после регазификации) на 20 лет. Варшава сможет как использовать, так и перепродавать американский газ. СПГ будет поставлять с двух терминалов Venture Global в Луизиане, первый из них будет готов к 2022 году, второй к 2023 году.

Польский премьер Матеуш Моравецкий, комментируя заключение контракта, отметил, что он рад с одной стороны «повысить независимость», а с другой «конкурентоспособность нашего газового сектора». «Наши предшественники хотели подписать контракт с «Газпромом», который стал бы для нас газовыми кандалами», — добавил Моравецкий.

По словам Петра Возняка, благодаря тому, что контракт с США заключен по формуле Free on Board, Польша сможет независимо решать закупать ли СПГ для порта в Польше или перепродавать его через лондонский офис своей компании.

«Здесь нет никакого сравнения с точки зрения цен и сроков поставки у нас с восточным партнером. Я только могу сказать, что это будет примерно на 20% дешевле, чем поставка с востока», — рассказал Возняк. Он отметил, что другой возможный поставщик газа для Польши — Норвегия. По словам Возняка, в ближайшее время Варшава может объявить о заключении еще одного контракта на поставку СПГ.

Польша потребляет около 15 млрд кубометров газа в год, страна может приобретать до 10,2 млрд кубометров газа по действующему контракту с «Газпромом». Как отметил Возняк, в 2022 году контракт с «Газпромом» «к счастью» истечет, о чем «нет сожалений».

«Это их право. Наш газ абсолютно конкурентоспособен. Кстати, и поставки в Польшу, на фоне всей риторики против российского газа, выросли в этом году почти на 10%», — сказал РБК представитель главы Газпрома Алексея Миллера Сергей Куприянов, комментируя заявление Варшавы о скором окончании контракта с Газпромом и контракте на покупку американского СПГ.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Польша
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