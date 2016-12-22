СК опубликовал видео осмотра керченского колледжа после стрельбы

На видео, опубликованном Следственным комитетом, видны разрушения внутри Керченского политехнического колледжа. 17 октября студент устроил там стрельбу и взорвал бомбу

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Следственный комитет опубликовал видеоролик осмотра Керченского политехнического колледжа, где 17 октября четверокурсник Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу. Видео размещено на канале ведомства в YouTube.

На кадрах видно, как сотрудники СКР осматривают помещения колледжа, измеряют следы от попадания картечи на стенах и партах, проводят тесты на происхождение пятен и составляют рабочую документацию. Видны и разрушения внутри колледжа — разбитые стеклянные перегородки и окна, сломанные двери, мебель и другие разрушения.

Видео: СК РФ

Кроме того, приведен фрагмент совещания у председателя СКР Александра Бастрыкина с руководителями следственной группы. «Мы пошагово постарались проследить его путь с утра, как он садился в маршрутное такси, доехал до школы, и весь его путь в школе», — сообщает докладчик.

По словам говорящего, следователи также допросили окружение Рослякова. «Окружения немного, потому что у него не было друзей», — добавил он.

На это Бастрыкин дал поручение выяснить, что послужило толчком к преступлению и почему это произошло именно 17 октября. То ли это «какой-то был график-план, то ли это спонтанный шаг какой-то», уточнил он.

Нападение на колледж в Керчи произошло днем. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение и начал расстреливать находившихся там людей. Известно также о двух взрывных устройствах: одно из них сработало, другое было найдено в вещах студента и обезврежено специалистами.

Жертвами трагедии стали 20 человек. Кроме того, погиб и сам нападавший — его тело было найдено в библиотеке колледжа. Следователи считают, что он совершил самоубийство.

Помимо этого около 50 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.​