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Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда
Политика, 20:34
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Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда
В аэропорту Осло был задержан ИТ-советник Совета Федерации Михаил Бочкарев, который отвечал за работу веб-сайта верхней палаты. Его арест «живенько» обсуждался на заседании Совфеда, сообщили источники РБК
Михаил Бочкарев (справа) (Фото: archiv.parlament.hu)

Задержанный в Осло сотрудник Совета Федерации Михаил Бочкарев находился на территории Норвегии в командировке, заявил источник РБК, близкий к Совфеду. Он уточнил, что Бочкарев прибыл в Норвегию с рабочим визитом не в первый раз, а в верхней палате Бочкарев отвечал за работу сайта.

Другой источник РБК в Совете Федерации сообщил, что задержание Бочкарева «живенько» обсуждалось на заседании Совфеда 24 сентября. «Бочкарева действительно подозревают в шпионаже, хотя это кажется странным», — добавил он.

Посольство России в Норвегии назвало арест россиянина в Осло «надуманным»
Политика

Вечером 24 сентября МИД России сообщил о вызове посла Норвегии в Москве Руне Ресаланда. В ведомстве отметили, что Ресаланду «был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и помещением под арест российского гражданина М.А. Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности».

По данным министерства, россиянин находился на территории Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. Бочкарев участвовал в международном семинаре, который проходил 20 и 21 сентября в стортинге.​

«Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — заключили в МИДе.

В Норвегии арестовали россиянина по подозрению в разведдеятельности
Политика

О задержании 51-летнего гражданина России в Норвегии стало известно 23 сентября. Его арестовали на две недели по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. По данным издания Aftenposten, россиянина подозревают в нарушении ст. 121 Уголовного кодекса Норвегии, которая касается незаконной разведывательной деятельности в отношении данных, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы.

Посольство России в Осло сочло, что россиянин был арестован под надуманным предлогом. Дипмиссия также отметила, что обеспечивает россиянину консульское содействие, а также защиту его прав и интересов.

Авторы: Михаил Юшков, Евгения Кузнецова.
Теги: Совфед , Норвегия , задержание россиянина
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