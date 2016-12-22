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Ищенко прокомментировал возможность отказа от выборов главы Приморья
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Ищенко прокомментировал возможность отказа от выборов главы Приморья
Политика, 09:13
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Ищенко прокомментировал возможность отказа от выборов главы Приморья

Участвовавший в выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко опроверг информацию о поступившем ему предложении занять высокий пост в обмен на отказ от участия в новых выборах, которые назначены на 16 декабря. Об этом он заявил «РИА Новости».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на анонимных источников писала, что администрация президента предложила Ищенко пост сенатора или вице-губернатора, если он не пойдет на новые выборы главы региона.

«Лично мне пока ничего не поступало. Из руководства партии никто (мне не сообщал такого)», — рассказал Ищенко «РИА Новости», назвав данные сведения «вбросом в интернет».

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Он предположил, что вопрос о его участии в выборах решится на днях.

Глава предвыборного штаба врио губернатора Приморья Олега Кожемяко Антон Волошко заявил агентству, что его команда не направляла Ищенко подобные предложения.

Выборы главы Приморья проходили в два тура 9 и 16 сентября. В последнем туре кандидат от КПРФ боролся с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Ищенко уступил сопернику с отрывом в 1,5%, несмотря на то, что после подсчета 97% протоколов лидировал. После подведения итогов обе стороны обвинили друг друга в нарушениях.

Избирком Приморья аннулировал результаты выборов. В минувший вторник парламент региона назначил новые выборы на 16 декабря.

Теги: Приморье , отказ , выборы
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