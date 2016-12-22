Путин не согласился со сравнением Трампа с тетеревом

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет мнение тех, кто считает, что американский лидер Дональд Трамп не умеет слушать. Об этом он рассказал на форуме «Валдай» в Сочи, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Я не разделяю мнения тех, кто говорит, что он токует, как тетерев и не слышит никого. Это неправда», — сказал он.

Путин добавил, что между ним и Трампом существует «нормальный и вполне профессиональный» диалог. Он отметил, что президент США не только слышит, что ему говорят, но и реагирует на аргументы. Путин подчеркнул, что Трамп может не соглашаться с некоторыми вещами, как и он сам, однако это является нормальной дискуссией партнеров.

Последний раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля. В начале октября источники издания Helsingin Sanomat сообщили, что лидеры России и США, скорее всего, встретятся в Финляндии на Арктическом саммите. Однако его дата пока не определена, среди возможных вариантов — февраль или конец весны 2019 года.

В Париже 11 ноября пройдут празднования по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В августе Трамп заявил о планах присутствовать на военном параде в городе. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин также планирует посетить столицу Франции. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос встречи Путина и Трампа в Париже пока ни одной из сторон не ставился.