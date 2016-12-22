Путин назвал сроки принятия на вооружение системы «Авангард»

Гиперзвуковая система «Авангард» поступит на вооружение России в ближайшие месяцы, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое транслировал телеканал «Россия-24».

«Как ответ на строительство ПРО Соединенных Штатов мы совершенствуем свои ударные комплексы. Причем они у нас на вооружении уже стоят. Некоторые вот будут поставлены в самое ближайшее время, в ближайшие месяцы. Я имею в виду систему «Авангард», — сказал Путин.

Он отметил, что высокоточного гиперзвукового оружия «пока ни у кого нет», а его испытания в некоторых странах планируют провести в ближайшие полтора-два года.

О создании в России «Авангарда» Путин рассказал 1 марта во время послания Федеральному собранию. По его словам, данная система способна осуществлять гиперзвуковые полеты на межконтинентальную дальность в плотных слоях атмосферы. При этом президент отметил, что «Авангард» способен маневрировать, отклоняясь от траектории на расстояние до тысячи километров, что делает его «практически неуязвимым».

Видео: Минобороны России / YouTube

В июле Минобороны России опубликовало видео запусков «Авангарда» и гиперзвуковых ракет «Кинжал» с Миг-31.Тогда же в министерстве рассказали, что предприятия ОПК начали серийное производство «Авангарда».