Медведев отверг возможность военного ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews заявил, что военный ответ России на санкции США невозможен, так как Россия является ответственным государством.

​«В современном мире об этом не может быть и речи. Мы ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН. Эти вопросы входят в круг ведения высшей власти страны. Эти вопросы находятся в компетенции президента страны», — сказал он.

Медведев добавил, что есть другие формы ответа на санкции, в том числе асимметричные.

«Санкции — это плохой подход. Но мы не инициировали их, и мы не те, кто может положить им конец», — сказал премьер-министр.

В середине сентября Госдепартамент США объявил о подготовке нового пакета санкций против России, который затронет оборонные закупки и банковский сектор. Данные ограничения связаны с обвинением России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, которое российские власти отвергают.

Дмитрий Медведев назвал возможное введение новых санкций «объявлением торговой войны», но добавил, что Москва сможет преодолеть ограничения.