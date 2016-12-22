Принятый за устроившего стрельбу в Керчи студент обратился в полицию

Пользователь «ВКонтакте» Владислав Рейх, которого СМИ приняли за устроившего стрельбу в керченском колледже Владислава Рослякова, сообщил РБК, что написал заявление в полицию. Его настоящее имя — Владислав Дивиза.

«Да, подавали вчера, заявления [на угрозы жизни]. [В полиции] сказали, будут разбираться», — рассказал Дивиза.

В пресс-службе МВД по Республике Крым РБК отказались подтвердить или опровергнуть информацию о подаче Дивизой заявления в полицию, сославшись на конфиденциальность персональных данных. «Мы не можем комментировать эту информацию, это персональные данные, касающиеся конкретных граждан, кто обращался и с какими заявлениями мы не имеем права», — пояснили в пресс-службе.

Ранее Дивиза заявил РБК, что не является учащимся политехнического колледжа в Керчи. Молодой человек рассказал, что во время стрельбы и взрыва он находился в другом учебном заведении — Керченском морском техническом колледже. Фотографии пользователя Владислава Рейха ряд СМИ использовали в материалах о Рослякове, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже и покончил с собой.