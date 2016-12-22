Принятый за Рослякова студент заявил об учебе в другом колледже

Пользователь соцсети «ВКонтакте» по имени Владислав Рейх заявил РБК, что он не является учащимся политехнического колледжа в Керчи. Он также сообщил, что его настоящее имя — Владислав Дивиза.

«Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей, которые могут подтвердить, что это не я, я с 9 часов до 12:30 находился в [Керченском морском техническом] колледже, есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился. Это все бред. Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить», — сказал он.

«СМИ перепутали меня с террористом», — добавил он.

Фото: Скриншот сайта Znak.com

Ранее Telegram-канал 112 и ряд российских СМИ распространили фотографию со страницы Рейха, опубликованную 15 октября. Он подписал фото словами «Люблю тебя солнышко». Телеканал РЕН ТВ использовал эту фотографию в новости «Последнее послание подростка, устроившего стрельбу в Керчи». Фото со страницы Дивиза также использовало издание Znak.com для иллюстрации заметки о Рослякова.

Фото: Скриншот сайта Ren.tv

Стрельбу в Керченском политехническом колледже открыл студент Владислав Росляков, которой учился там на бюджетной основе. Его тело сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из помещений колледжа.

Следствие расследует уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Изначально было возбуждено дело по статье о теракте, но оно было переквалифицировано.

По последним данным Центра медицины катастроф Крыма, погибли 19 человек.