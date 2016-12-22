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Директор ЧОПа опроверг сообщения об обысках после стрельбы в колледже
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Директор ЧОПа опроверг сообщения об обысках после стрельбы в колледже
Взрыв в Керчи, 11:07
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Директор ЧОПа опроверг сообщения об обысках после стрельбы в колледже

Директор керченской частной охранной организации «Центр безопасности «Альфа» Анатолий Сошин назвал недостоверной информацию об обысках.

«С проверками к нам никто не приходил, потому что действовали мы согласно договору и приехали своевременно (к колледжу в Керчи). Время прибытия на объект с момента поступления сигнала у нас было в районе 5 минут», — заявил он РБК.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в офис ЧОП прибыли оперативники и изымают документацию. Причиной для обысков, по его данным, было то, что сотрудники охранного предприятия прибыли к керченскому колледжу только через час после начала стрельбы.

Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже
Общество

Стрельба и взрыв в Керченском политехническим колледже произошли 17 октября. По версии СК, 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков пришел в колледж с ружьем и открыл стрельбу по педагогам и учащимся. После этого он покончил с собой. В результате случившегося погибли 19 человек, не считая нападавшего.

Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом). В Крыму объявлен трехдневный траур.

Теги: Керчь , обыски , ЧОП
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