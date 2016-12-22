Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже

В списке, опубликованном правительством региона, перечислены 19 фамилий погибших в политехническом колледже в Керчи. Имя предполагаемого нападавшего в перечне не указано

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших при стрельбе и взрыве в керченском колледже. В нем 19 имен, в списке нет фамилии предполагаемого убийцы — 18-летнего студента колледжа Владислава Рослякова.

Как уточнили крымские власти, в списке среди погибших — 14 студентов колледжа, в том числе семеро несовершеннолетних: С. 2003 года рождения, еще пятеро детей — В., А., Н., Д. и Д. — все 2002 года рождения, а также Р. 2001 года рождения.

В списке есть еще двое студентов 2000 года рождения, но, так как власти не публикуют дату рождения, точно сказать, совершеннолетние они или нет, пока нельзя.

Еще пятеро погибших — это Роман Карымов 1997 года рождения, Егор Перепелкин 1999 года рождения, Анна Журавлева 1998 года рождения, Владислав Лазарев 1999 года рождения, Алексей Лавринович 1999 года рождения.

Также погибли пятеро работников колледжа — Людмила Устенко 1953 года рождения, Александр Моисеенко 1972 года рождения, Светлана Бакланова 1961 года рождения, Лариса ​Кудрявцева 1956 года рождения, Анастасия Бакланова 1991 года рождения.

Около 12:00 в среду, 17 октября, предполагаемый организатор атаки Владислав Росляков оставил в столовой колледжа рюкзак с взрывным устройством, а затем расстрелял учителей и студентов и покончил с собой. Позднее в вещах Рослякова нашли вторую бомбу.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, к утру четверга в больницах оставались 44 человека, из которых в состоянии средней тяжести — 34 человека, семеро — в крайне тяжелом состоянии и трое — в тяжелом. Часть тяжело раненых и больных средней тяжести со сложными переломами перевезут в ведущие больницы. По словам Скворцовой, основная причина смерти — огнестрельные ранения.