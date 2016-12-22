ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,25 65,12 EUR Нал. 76,10 74,93 USD Бирж. 65,75 +0,25 EUR Бирж. 75,53 +0,24 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6725,00 -16,20 IMOEX 2405,45 -0,25% RTSI 1153,03 -0,84% Brent 79,88 +0,15% DJIA 25706,68 -0,38% Nasdaq 7642,70 -0,03%
Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже
Лента новостей
Жизнь после хэтча: тест-драйв Citroen C3 Aircross 09:50, Авто Новый губернатор Хабаровского края поручил продать правительственную яхту 09:40, Политика Гособлава: ФНС ведет охоту на компании со словом «Россия» в названии 09:34, Потребрынок  Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 09:29, РБК и Schneider Electric Аналитики назвали самые прибыльные профессии России 09:29, Финансы МИД заявил о невозможности проведения учений Киева и НАТО в Азовском море 09:22, Политика Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже 09:21, Общество В Иркутской области ввели режим ЧС из-за нефтяного пятна 09:09, Общество Сергей Морозов — РБК: «Не надо о ФСО судить по фильму «Телохранитель» 09:04, Политика Глава Астраханской области рассказал о работе адъютантом Путина 09:01, Политика «Ведомости» узнали о планах Сбербанка и ВТБ создать свою авиакомпанию 08:49, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 08:43, РБК и Сбербанк Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку 08:18, Политика На полградуса ниже: как замедлить потепление климата за $2,4 трлн в год 08:16, Мнение В США построят новый сверхзвуковой самолет: как это скажется на акциях 08:09, Quote Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК 08:06, Бизнес Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже 08:00, Бизнес Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже 07:48, Общество 6 правил путешествия с друзьями 07:37, РБК и Билайн Евтушенков и инвесторы из Китая купят производителя лекарства от варикоза 07:30, Бизнес Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области 07:01, Политика «Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции 06:57, Бизнес В Екатеринбурге экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира 06:57, Общество Военные США выразили уверенность в скором начале масштабной войны 06:12, Политика В США подтвердили гибель американца при падении Су-27 на Украине 05:27, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 05:06, РБК и Мираторг В Керчи выросло число жертв нападения в колледже 04:46, Общество Пятеро чешских военных пострадали при взрыве близ базы НАТО в Афганистане 04:44, Политика
Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже
Взрыв в Керчи, 09:21
0
Власти Крыма опубликовали список погибших в керченском колледже
В списке, опубликованном правительством региона, перечислены 19 фамилий погибших в политехническом колледже в Керчи. Имя предполагаемого нападавшего в перечне не указано
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших при стрельбе и взрыве в керченском колледже. В нем 19 имен, в списке нет фамилии предполагаемого убийцы — 18-летнего студента колледжа Владислава Рослякова.

Как уточнили крымские власти, в списке среди погибших — 14 студентов колледжа, в том числе семеро несовершеннолетних: С. 2003 года рождения, еще пятеро детей — В., А., Н., Д. и Д. — все 2002 года рождения, а также Р. 2001 года рождения.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

В списке есть еще двое студентов 2000 года рождения, но, так как власти не публикуют дату рождения, точно сказать, совершеннолетние они или нет, пока нельзя.

Еще пятеро погибших — это Роман Карымов 1997 года рождения, Егор Перепелкин 1999 года рождения, Анна Журавлева 1998 года рождения, Владислав Лазарев 1999 года рождения, Алексей Лавринович 1999 года рождения.

Также погибли пятеро работников колледжа — Людмила Устенко 1953 года рождения, Александр Моисеенко 1972 года рождения, Светлана Бакланова 1961 года рождения, Лариса ​Кудрявцева 1956 года рождения, Анастасия Бакланова 1991 года рождения.

Стрельба и поножовщина: как в России вспыхивали конфликты в школах Еще 5 фото
Фотогалерея

Около 12:00 в среду, 17 октября, предполагаемый организатор атаки Владислав Росляков оставил в столовой колледжа рюкзак с взрывным устройством, а затем расстрелял учителей и студентов и покончил с собой. Позднее в вещах Рослякова нашли вторую бомбу.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, к утру четверга в больницах оставались 44 человека, из которых в состоянии средней тяжести — 34 человека, семеро — в крайне тяжелом состоянии и трое — в тяжелом. Часть тяжело раненых и больных средней тяжести со сложными переломами перевезут в ведущие больницы. По словам Скворцовой, основная причина смерти — огнестрельные ранения.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Керчь , Крым , шутинг
Главное
Глава Астраханской области рассказал о работе адъютантом Путина Политика
Материалы по теме
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже Общество
В Керчи выросло число жертв нападения в колледже Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter