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Пострадавший от взрыва керченский колледж возобновит работу 22 октября
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Пострадавший от взрыва керченский колледж возобновит работу 22 октября
Взрыв в Керчи, 10:44
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Пострадавший от взрыва керченский колледж возобновит работу 22 октября

Керченский политехнический колледж, где произошли взрыв и стрельба, возобновит работу в понедельник, 22 октября. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий. В министерстве образования Крыма сообщили, что занятия начнутся в корпусах, которые не пострадали в результате нападения, учебные планы будут скорректированы за выходные. При этом в ведомстве подчеркнули, что о прекращении занятий в образовательных учреждениях полуострова речи не идет.

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17 октября студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с ружьем и расстрелял педагогов и учащихся, а после этого покончил с собой. По данным источников РБК, он оставил рюкзак в столовой колледжа, где, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), сработало самодельное взрывное устройство. Впоследствии в вещах нападавшего нашли второе взрывное устройство. СК возбудил дело о теракте, но позднее переквалифицировал его на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК).

Власти Крыма опубликовали официальный список погибших в результате произошедшего, в нем содержится 19 имен, но не указана фамилия предполагаемого убийцы. Пятеро погибших были сотрудниками коллежа, остальные — студенты.

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Теги: Крым , Керчь , взрыв , стрельба
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