В Sotheby's опровергли сговор с Бэнкси из-за самоуничтожившейся картины

Представители Sot​heby's опровергли NME информацию о сговоре с художником Бэнкси, картина которого самоуничтожилась после продажи на аукционе.

«Мы не знали об этом и никоим образом не участвовали», — сказал представитель аукционного дома.

6 октября после продажи за $1,4 млн картины Бэнкси «Девочка с шаром» полотно самоуничтожилось, проскользнув через встроенный в раму шредер. Позднее стрит-арт-художник в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как он встроил шредер. Художник отметил, что сделал это несколько лет назад на случай, если его работу выставят на аукцион.

https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?taken-by=banksy

После инцидента в аукционном доме заявили, что подобный инцидент произошел впервые в истории торгов.



