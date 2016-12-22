Фургал ввел экзамены для кандидатов в правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился ввести временные правила оценки кандидатов на замещение государственных должностей в региональном правительстве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, кандидаты будут получать оценку по результатам теста, написания программы развития отрасли и после собеседования.
Тест будет состоять из 60–80 вопросов на знание Конституции, устава Хабаровского края, российского и регионального законодательства, основ инвестиционной политики и владения официально-деловым стилем русского языка. Тестирование ограничено по времени: на один вопрос отведена одна минута.
В программах по развитию кандидаты должны будут описать проблемы отрасли, пути их решения, ожидаемые результаты и источники финансирования. Итоги тестов и заключения экспертов о программах развития будут переданы Фургалу перед собеседованием с кандидатами.
Выборы главы Хабаровского края прошли в два тура, по результатам которых победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, заручившийся поддержкой 69,57% избирателей. За единоросса Вячеслава Шпорта проголосовали 27,97% жителей края. Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края 28 сентября.