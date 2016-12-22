Лидеры ЕС отменили запланированный на ноябрь экстренный саммит по Brexit

Лидеры 27 стран, входящих в Европейский союз, решили пока не созывать экстренный саммит по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit), который был запланирован на 17-18 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей Евросоюза.

По их словам, во время прошедших в среду, 17 октября, переговоров по Brexit с участием британского премьер-министра Терезы Мэй не удалось достигнуть достаточного прогресса, в результате чего было принято решение не организовывать внеочередной саммит в ноябре.

Представители Евросоюза отметили, что эта встреча состоится, если главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщит о прогрессе в переговорном процессе. Также они выразили Барнье полное доверие.