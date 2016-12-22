В ЕС не исключили провал переговоров с Великобританией о Brexit

После того, как переговоры Лондона и Брюсселя по вопросу выхода Британии из ЕС вновь зашли в тупик, Дональд Туск призвал лидеров Евросоюза готовиться к худшему — к Brexit без достижения предварительного соглашения

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Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем обращении к лидерам ЕС призвал их быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки с Брюсселем, пишет Reuters. Вместе с тем Туск подчеркнул, что этот факт не должен привести к прекращению диалога с Лондоном.

К лидерам ЕС Туск обратился в тексте приглашения по случаю саммита ЕС в Брюсселе. Глава Евросовета признал, что сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения к настоящему моменту «более вероятен, чем когда либо». Тем не менее, Туск призывает лидеров Евросоюза приложить все усилия к тому, чтобы избежать такого исхода.

​«Тот факт, что мы готовимся к сценарию без сделки, ни при каких обстоятельствах не должен уводить нас от того, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы достичь согласия... Не будем сдаваться», — написал Туск.

14 октября источники Politico сообщили, что в преддверии саммита ЕС сторонам переговоров по Brexit удалось достичь предварительного соглашения. Британский департамент по выходу из Евросоюза одновременно с этим выпустил заявление о незапланированной поездке министра по Brexit Доминика Рааба в Брюссель. Однако уже к вечеру дня, после проведения переговоров в Брюсселе, стало известно, что и эта попытка договориться потерпела крах.

После переговоров в Брюсселе британское министерство по делам Brexit выпустило заявление, в котором уведомило, что стороны добились прогресса «в ряде ключевых областей на переговорах». Однако о каком либо существенном успехе по итогам общения представителей Лондона и Брюсселя в Великобритании умолчали.

Лидеры ЕС на саммите в Австрии 20 сентября отклонили план Мэй по выходу из союза. Ей посоветовали пойти на уступки по торговле и таможенным соглашениям по границе Великобритании с Ирландией. Председатель Европейского совета Дональд Туск также заявил Мэй, что в существующей форме ее план Brexit, угрожающий единому рынку, не сможет работать, несмотря на имеющиеся позитивные элементы.