СМИ узнали о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit

Еврокомиссия предложила продлить переходный период выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС), сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ правительства Германии.

Издание отметило, что речь идет о переходном периоде, в рамках которого Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и на внутреннем рынке ЕС. В докладе по итогам переговоров с Лондоном, немецкие чиновники отметили, что таким образом у обеих сторон появится время, необходимое чтобы определить их будущие отношения и переговоры по заключению соглашения о торговле.

Ранее в ЕС настаивали, что переходный этап Brexit должен завершиться к концу 2020 года. 14 октября британское министерство по вопросам Brexit заявило, что Лондону и Брюсселю удалось добиться прогресса «в ряде ключевых областей» во время переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС.

При этом источники Politico до этого говорили, что Лондону удалось договориться о выходе из ЕС c переходным периодом, который позволит предотвратить ожидаемый шок для экономики страны от Brexit.