ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,85 EUR Нал. 76,60 75,22 USD Бирж. 65,31 -0,34 EUR Бирж. 75,62 -0,39 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6717,60 -4,80 IMOEX 2417,26 +1,18% RTSI 1165,87 +1,67% Brent 80,70 +0,46% DJIA 25804,53 +2,19% Nasdaq 7645,05 +2,88%
СМИ узнали о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit
Лента новостей
Стало известно имя погибшего при крушении Су-27 на Украине 01:25, Общество Петербургский «Лахта Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 00:59, Бизнес Россия вернулась к сокращению своих вложений в гособлигации США 00:50, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 00:47, РБК и Thomson Reuters Трамп усомнился в участии экс-мэра Нью-Йорка в выборах президента США 00:32, Политика Сборная Франции одержала победу над Германией в Лиге наций 00:25, Спорт Более половины россиян назвали Мамаева с Кокориным виновниками драк 00:00, Политика Власти предложили радикально ослабить валютный контроль 00:00, Экономика Google решила брать плату за предустановку своих приложений в Европе 16 окт, 23:57, Бизнес СМИ узнали о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit 16 окт, 23:46, Политика Первого замглавы Службы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене 16 окт, 23:22, Политика Братья Кокорины лично извинились перед потерпевшими в драке в Москве 16 окт, 23:14, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 16 окт, 23:00, Спецпроект РБК PINK Министр транспорта назвал поручение Путина стимулом быстрее строить ЦКАД 16 окт, 22:38, Общество CNN сообщил о расчленении тела саудовского журналиста после убийства 16 окт, 22:33, Политика Появилось видео с места крушения украинского Су-27 16 окт, 22:26, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 16 окт, 22:14, РБК и Volkswagen СМИ узнали о $200 млн пожертвований россиян на Афон за 13 лет 16 окт, 22:11, Общество В Москве водитель внедорожника сбил трех человек на переходе 16 окт, 21:56, Общество В Перми возбудили дело после замены на арт-объекте слова «счастье» 16 окт, 21:53, Общество В Чехии нескольких россиян арестовали за совершение кибератаки на МИД 16 окт, 21:47, Политика Минкультуры предложило упростить блокировку сайтов с пиратским контентом 16 окт, 21:37, Технологии и медиа Молодежная сборная России не попала на ЧЕ-2019 по футболу 16 окт, 21:33, Спорт Путин прогулялся с президентом Египта по набережной Сочи 16 окт, 21:32, Политика США ответили на данные о гибели американца при крушении Су-27 на Украине 16 окт, 21:27, Политика США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков 16 окт, 21:25, Политика В РПЦ не исключили примирения с Константинопольским патриархатом 16 окт, 21:17, Политика Президент Армении принял отставку Пашиняна 16 окт, 21:08, Политика
СМИ узнали о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit
Политика, 16 окт, 23:46
0
СМИ узнали о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit

Еврокомиссия предложила продлить переходный период выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС), сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ правительства Германии.

Издание отметило, что речь идет о переходном периоде, в рамках которого Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и на внутреннем рынке ЕС. В докладе по итогам переговоров с Лондоном, немецкие чиновники отметили, что таким образом у обеих сторон появится время, необходимое чтобы определить их будущие отношения и переговоры по заключению соглашения о торговле.

Туск призвал лидеров ЕС готовиться к худшему сценарию по Brexit
Политика

Ранее в ЕС настаивали, что переходный этап Brexit должен завершиться к концу 2020 года. 14 октября британское министерство по вопросам Brexit заявило, что Лондону и Брюсселю удалось добиться прогресса «в ряде ключевых областей» во время переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС.

При этом источники Politico до этого говорили, что Лондону удалось договориться о выходе из ЕС c переходным периодом, который позволит предотвратить ожидаемый шок для экономики страны от Brexit.

Теги: Brexit , переходный период
Главное
Власти предложили радикально ослабить валютный контроль Экономика
Материалы по теме
Туск призвал лидеров ЕС готовиться к худшему сценарию по Brexit Политика
В Британии заявили о неразрешенных вопросах в переговорах с ЕС по Brexit Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter